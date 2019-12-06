Son Dakika Haberleri: Fransa'da gösterilerde gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ameliyat oldu
Son Dakika Güncel Fransa'da gösterilerde gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ameliyat oldu - Son Dakika

Fransa'da gösterilerde gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ameliyat oldu

6 saat önce

Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın sol gözünden ameliyat oldu.

Fransa'da gösterilerde gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ameliyat oldu, System.String[]

Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın sol gözünden ameliyat oldu.

Başkent Paris'te dün akşam Cochin Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Doktorlar, Yalçın'ın hastanede müşahade altında tutulduğunu bildirdi.

Paris'teki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden Foto Muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Dün başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci daha yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, Mustafa Yalçın, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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