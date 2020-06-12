Fransa'da gözaltı sırasında boğma tekniği kullanılmayacak kararı polisi sokağa döktü - Son Dakika

Fransa'da gözaltı sırasında boğma tekniği kullanılmayacak kararı polisi sokağa döktü

Fransa'da başkent Paris ve birçok kentte ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler sürerken, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in polislerin şüphelilere uygulunan 'boğma tekniğinin' kullanılmayacağı açıklaması, polislerin tepkisini çekti.

Fransa'da gözaltı sırasında boğma tekniği kullanılmayacak kararı polisi sokağa döktü, System.String[]

Fransa'da başkent Paris ve birçok kentte ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler sürerken, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in polislerin şüphelilere uygulunan 'boğma tekniğinin' kullanılmayacağı açıklaması, polislerin tepkisini çekti. Fransız polis sendikaları, yapılan açıklamanın ardından Paris'te bulunan ünlü Şanzelize Caddesi'nde protesto düzenledi.

ABD'de,25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un ensesine dizini bastıran bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı bir çok ülkede protestolar sürüyor. Fransa'da İçişleri Bakanı Christophe Castaner,  bir kişiyi gözaltına alırken kullanılan 'boğma tekniğinin' bundan sonra kullanılmayacağı şeklindeki açıklaması ülkedeki polislerden tepkiyle karşılandı.Fransız polis sendikaları, Castaner'in tarafından yapılan açıklamaya itiraz ederek, başkent Paris'te bulunan ünlü Şanzelize Caddesi'nde protesto düzenledi.

BAKAN GÖZALTINDA BOĞMA TEKNİĞİ KULLANILMAYACAK DEDİ

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ABD'de uygulanan şüphelilere uygulanan ve siyahi George Floy'un ölümüne neden olan 'boğma tekniğinin' (chokehold) bundan sonra kullanılmayacağını kararına polisler karşı çıktı.

POLİSLER PROTESTO DÜZENLEDİ

Karara itiraz eden Fransız polis sendikası, başkent Paris'te bulunan ünlü Şanzelize Caddesi'nde protesto düzenleyerek, "Peki polisin güvenliği nerede?" slgonı attı. Ellerinde bayraklarla başkent Paris'te uzun konvoy oluşturan polislerin eylemine basın kuruluşları da ilgi gösterdi. Fransa İçişleri Bakanlığı kararın, ABD'de geçen ay George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası küresel çapta düzenlenen protestoların ardından  alındığını belirtti.


Süleyman Soylu, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da gözaltı sırasında boğma tekniği kullanılmayacak kararı polisi sokağa döktü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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