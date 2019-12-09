Fransa'da grev 5. gününde devam ediyor

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, beşinci gününde devam ediyor.

Fransa'da Perşembe günü başlayan grev, ülke genelinde hayatı felç etti. İlk gün ulaşımın yanı sıra, eğitim, yargı, polis, itfaiye, hizmet, hava ulaşımı ve daha bir çok sektör greve katıldı. Aynı gün, Fransa İçişleri Bakanlığına göre 800 bin, sendikalara göre 1,5 milyon kişi sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmişti. Grev beşinci gününde devam ederken Paris'te metrosunda 10 hat tamamen kapatıldı. Tramvay ve otobüslerin ise sadece yarısı faaliyetini sürdürdü. Ulusal demiryolları kuruluşu SNCF'de trenlerin yüzde 15 ila 20'si ancak çalışırken, şehirlerarası trenler bile tamamen durdu. Çalışanlar işlerine gidemezken esnaf kepenk indirdi.

Paris bölgesi İle-de-France yolunda saat 08.20 sıralarında 622 kilometrelik uzunluğunda trafik oluştu. Paris belediyesi tarafından hizmete konulan toplu ulaşım ağı RATP'ye bağlı 25 otobüs merkezinden 7'si grevciler tarafından engellendi.

Öte yandan Başbakan Edouard Philippe'in Çarşamba günü öğle saatlerinde emekliliğe ilişkin hükümet projesinin tamamını açıklaması bekleniyor. Sendikalar Başbakan'ın açıklamasının tatmin edici bir açıklama olmayacağını ifade ediyor. İşçi sendikaları ile lise ve üniversite öğrencilerini temsil eden sendikal örgütler, geçen Cuma günü ortak bir açıklama ile 10 Aralık Salı günü yeniden greve gitme ve sokaklara çıkma kararı aldıklarını bildirmişti.

Demiryolu Çalışanları sendikası Genel Sekreteri Laurent Brun, hükümeti puan sistemiyle öngörülen emeklilik projesini çekmeye davet etti. İşçi Gücü Sendikacı Genel Sekreteri Yves Veyrier, reform geri çekilene kadar eylemde kalacaklarını söyledi.

(İHA)