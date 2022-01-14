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Fransa'da grev ve tepkiler sonrası 3 bin 300 sözleşmeli öğretmen alınacağı açıklandı - Son Dakika

Fransa'da grev ve tepkiler sonrası 3 bin 300 sözleşmeli öğretmen alınacağı açıklandı

14.01.2022 02:38
Fransa'da grev ve tepkiler sonrası 3 bin 300 sözleşmeli öğretmen alınacağı açıklandı

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, öğretmenlerin grev ve gösterilerinin ardından 3 bin 300 sözleşmeli öğretmen alacaklarını bildirdi.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, öğretmenlerin grev ve gösterilerinin ardından 3 bin 300 sözleşmeli öğretmen alacaklarını bildirdi.

Blanquer, öğretmenlerin dün ülke genelinde grev ve gösteri düzenlemesinin ardından Başbakan Jean Castex ve öğretmen sendikalarının temsilcileriyle görüştü.

Jean-Michel Blanquer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin FFP2 tipi maske taleplerini dikkate aldıklarını belirtti.

Öncelikli olarak ilkokul öğrencileri, engelli ve kronik hastalığı olan öğrencilerle temas halinde olan öğretmenlere yakın zamanda 5 milyon FFP2 dağıtılacağını ifade eden Blanquer, 3 bin 300 sözleşmeli öğretmen alacaklarını bildirdi.

Blanquer, öğretmen sendikalarının temsilcileriyle sorunları görüşmek üzere ayda iki kez toplantı yapılacağını belirtti.

Jean-Michel Blanquer, ilkokul birinci sınıflarda gelecek hafta yapılması planlanan sınavların ertelendiğini açıkladı.

Fransa'da okullarda uygulanan Kovid-19 önlemlerine karşı dün öğretmenler ülke genelinde greve gitmiş, gösteri yapmıştı.

Okullarda uygulanan önlemleri ve bunların sürekli değişmesini protesto eden öğretmenler, hükümet karşıtı sloganlar atmış, pankartlar açmıştı. Öğretmenler, okullarda önlemlerin hafifletilmesini ve imkanların güçlendirilmesini talep etmişti.

Fransa'da öğretmenlerin Kovid-19'a yakalanmaları halinde yerlerine geçici görevlendirme yapılmıyor, bu duruma öğretmenler ve veliler tepki gösteriyor.

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Öğretmen, Fransa, Jean, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da grev ve tepkiler sonrası 3 bin 300 sözleşmeli öğretmen alınacağı açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da grev ve tepkiler sonrası 3 bin 300 sözleşmeli öğretmen alınacağı açıklandı - Son Dakika
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