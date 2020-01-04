Fransa'da grev yapanlar için 1.6 milyon avro toplandı - Son Dakika
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Fransa'da grev yapanlar için 1.6 milyon avro toplandı

7 saat önce

Fransa'da 1 aydır devam eden emeklilik reformu grevlerinde başı çeken sendikalar grev yapanlara maddi destek sağlamak için internet üzerinden bağış topladı.

Fransa'da grev yapanlar için 1.6 milyon avro toplandı, System.String[]

Fransa'da 1 aydır devam eden emeklilik reformu grevlerinde başı çeken sendikalar grev yapanlara maddi destek sağlamak için internet üzerinden bağış topladı. Grevin başladığı 5 Aralık gününden beri sendikaların bu platformdan 1.6 milyon avro bağış topladığı öğrenildi.


Fransa'da 5 Aralık günü başlayan emeklilik reformu grevi birinci ayını tamamlarken grev yapan vatandaşların maddi sıkıntı çekmemesi için sendikalar ve vatandaşlar seferber oldu. Maddi destek toplamak için online bağış toplayan sendikaların ilk grev gününden beri 1.6 milyon avro topladığı öğrenildi. CGT işçi sendikasının açıkladığı bağışların grev süresince maaşsız kalan işçilere maddi destek için kullanacağı bildirildi.


Öte yandan Fransa en uzun grev rekoru yaşanırken sendikalar Ocak ayı boyunca da greve yoğun olarak devam edeceklerini duyurdu. - PARİS

Aralık, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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