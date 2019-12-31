Fransa'da grev yapmayan metro sürücüsü kadını linç ettiler - Son Dakika

Fransa'da aralık ayının ilk haftası başlayan ve toplu taşıma sektörünü etkileyen grevler devam ederken, Paris metrosunda sürücü bir kadın greve katılmadığı için adeta linç edildi.



Fransa'da aralık ayının başından bu yana devam eden grev nedeniyle ülkede ulaşım sorunları devam ediyor. Metro hattı sürücülerinin yaptığı greve katılmayıp iş başı yapan sürücü kadın, iş arkadaşları tarafından adeta linç edildi. Olay üzerine metro yönetiminin soruşturma başlattığı yetkililer tarafından bildirildi.



Paris'te hayatı felç eden grevler yer yer şiddetli eylemlere dönüşürken, kimi zaman da meslektaşlar arasında gerginliğe yer veriyor. Başkent Paris'in büyük şehir toplu taşıma şirketi olan RATP'ye bağlı sürücüler, ay başından beri greve devam ederken, bu sabah iş başı yapan bir kadın metro sürücüsünün grev yapan meslektaşları tarafından yuhalanmaya ve tepkilere maruz kaldığı, yer yer itişmelerin olduğu görülüyor.



Adeta linç edilen kadının sert tepkiler ve fiziksel müdahaleler üzerine grev yapan iş arkadaşlarını şikayet edeceği ifade edilirken, yönetimin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - PARİS