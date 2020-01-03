Fransa'da grevler 1.5 milyon tren biletini iptal ettirdi - Son Dakika

Fransa'da 1 aydır toplu taşımacılığı felç eden grevler tren yolculuklarını da etkiledi. Grevlerin başladığı 5 Aralık tarihinden beri 1.5 milyon biletin iptal edilip iadesinin istendiği öğrenildi.



Fransa'da toplu taşıt grevleri şehirler arası tren yolculuklarını da etkiledi. Fransız Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (SNCF) 5 Aralık'tan beri 1.5 milyon bilet iadesi aldığı öğrenildi. İadelerin 1.4 milyonunun gerçekleştiği, geriye kalan 100 bin talebin geri ödemelerinin de yakın zamanda yapılacağı bildirildi. Günlük ortalama 55 bin bilet kaybeden SNCF, "şubelerdeki maddi yetersizlikler" sebebiyle şubelerden talep edilen iadelerin aksadığını açıkladı ve yolcuları internet sitesinden talep oluşturmaya davet etti.



Öte yandan sendikalar Fransa'da grevlerin Ocak ayında da devam edeceğini açıklamıştı. - PARİS