Fransa'da grevler 1.5 milyon tren biletini iptal ettirdi - Son Dakika
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Fransa'da grevler 1.5 milyon tren biletini iptal ettirdi

6 saat önce

Fransa'da 1 aydır toplu taşımacılığı felç eden grevler tren yolculuklarını da etkiledi.

Fransa'da grevler 1.5 milyon tren biletini iptal ettirdi, System.String[]

Fransa'da 1 aydır toplu taşımacılığı felç eden grevler tren yolculuklarını da etkiledi. Grevlerin başladığı 5 Aralık tarihinden beri 1.5 milyon biletin iptal edilip iadesinin istendiği öğrenildi.


Fransa'da toplu taşıt grevleri şehirler arası tren yolculuklarını da etkiledi. Fransız Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (SNCF) 5 Aralık'tan beri 1.5 milyon bilet iadesi aldığı öğrenildi. İadelerin 1.4 milyonunun gerçekleştiği, geriye kalan 100 bin talebin geri ödemelerinin de yakın zamanda yapılacağı bildirildi. Günlük ortalama 55 bin bilet kaybeden SNCF, "şubelerdeki maddi yetersizlikler" sebebiyle şubelerden talep edilen iadelerin aksadığını açıkladı ve yolcuları internet sitesinden talep oluşturmaya davet etti.


Öte yandan sendikalar Fransa'da grevlerin Ocak ayında da devam edeceğini açıklamıştı. - PARİS

Aralık, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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