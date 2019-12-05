Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Başta Paris olmak üzere ülkedeki birçok kentte toplanan göstericilerle polis arasında ilk arbede haberi Lyon'dan geldi. Kentte toplanan göstericilere polis sis bombası ile müdahalede bulundu.

Nantes'ta 20 bin kişinin katıldığı gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Rennes kentinde de polis ile göstericilerin arasında gerginlik yaşandı.

Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri

Başkent Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na yürüyecek.

Emniyet kaynakları şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler dolayısıyla, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.