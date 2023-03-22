Fransa'da yer yerinden oynuyor! Ülke çapında milyonlar sokaklarda, yarın da devam edecek

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Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.

YARIN GREVDE VE SOKAKLARDA OLACAKLAR

Ülkede, yarın emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösterilerin 9.'su düzenlenecek. Gösterilere ülke çapında milyonlarca kişinin katılması öngörülüyor. Grev ve protestolar nedeniyle ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde ciddi aksamaların yaşanması bekleniyor.

34 BÖLGEDE AKARYAKIT SIKINTISI YAŞANIYOR

Birçok sektörde olduğu gibi rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 13,1'inde hizmet verilemiyor. Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa genelinde 34 bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

İSTASYON GİRİŞLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Rafineri çalışanlarının grevinden kaynaklanan akaryakıt kıtlığı nedeniyle istasyon girişlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının üçte birine sahip TotalEnergies, benzin ve dizel sıkıntısını gidermek için harekete geçtiğini açıklasa da akaryakıt sıkıntısının grevlerin uzaması nedeniyle daha da artması öngörülüyor.

OLAYLARIN GEÇMİŞİ

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne 16 Mart'ta, bir yasa tasarısının Meclis'ten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan anayasa maddesini tartışmalı emeklilik reformu tasarısı için uygulamaya koyduğunu açıklamıştı. Karar sonrası ülkede protestolar ve gösteriler düzenlenirken sendikalar, birçok sektörde grevlerin devam etmesi kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, sert protestolara neden olan tartışmalı emeklilik yasasına karşı muhalefetin meclise getirdiği güven oylamasını az bir farkla kazanmıştı.

İşte olaylardan kareler;