Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak - Son Dakika Dünya

Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.

Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.


Ülkede emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 19'uncu gününe girdi. Başta Paris olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden aksamalar yaşanıyor.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:05 
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