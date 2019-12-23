Son Dakika › Dünya › Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak - Son Dakika Dünya
Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak
6 saat önce
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.
Ülkede emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 19'uncu gününe girdi. Başta Paris olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden aksamalar yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:05
Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz