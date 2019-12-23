Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.



Ülkede emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 19'uncu gününe girdi. Başta Paris olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden aksamalar yaşanıyor.