Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak - Son Dakika Dünya

Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.View on euronews

Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:27 
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