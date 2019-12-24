Fransa'da grevler Noel'i vurdu: Banliyö trenlerinin yüzde 60'ı 24 Aralık'ta çalışmayacak

Fransa 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.View on euronews

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor