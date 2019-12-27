Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti

Fransa'da emeklilik reformuna tepki olarak başlayan ve pahalı hayat koşullarına karşı eylemlerle birlikte ülke geneline yayılan grevlerin 23'üncü gününde işçiler iki petrol rafinerisini işgal etti.



Sendika üyelerinin eylemi sonucu ülkenin sekiz petrol rafinerisinin ikisinde üretim tamamen durduruldu.