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Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti
6 saat önce
Fransa’da grevlerin 23’üncü gününde işçiler, iki petrol rafinerisini işgal etti.
Sendika üyelerinin eylemi sonucu ülkenin sekiz petrol rafinerisinin ikisinde üretim tamamen durduruldu.
Fransa'da emeklilik reformuna tepki olarak başlayan ve pahalı hayat koşullarına karşı eylemlerle birlikte ülke geneline yayılan grevlerin 23'üncü gününde işçiler iki petrol rafinerisini işgal etti.
Sendika üyelerinin eylemi sonucu ülkenin sekiz petrol rafinerisinin ikisinde üretim tamamen durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:27
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