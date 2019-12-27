Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti - Son Dakika Dünya

Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti

6 saat önce

Fransa’da grevlerin 23’üncü gününde işçiler, iki petrol rafinerisini işgal etti. Sendika üyelerinin eylemi sonucu ülkenin sekiz petrol rafinerisinin ikisinde üretim tamamen durduruldu.

Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti, System.String[]

Fransa'da emeklilik reformuna tepki olarak başlayan ve pahalı hayat koşullarına karşı eylemlerle birlikte ülke geneline yayılan grevlerin 23'üncü gününde işçiler iki petrol rafinerisini işgal etti.


Sendika üyelerinin eylemi sonucu ülkenin sekiz petrol rafinerisinin ikisinde üretim tamamen durduruldu.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:27 
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