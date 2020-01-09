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Fransa'da grevlerin 36'ncı gününe protestolar devam ediyor, büyük kentlerde hayat felç oldu
6 saat önce
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 36'ıncı gününe girdi. Son 34 yılın en uzun süren grevi, Paris başta olmak üzere ülkenin büyük kentlerinde Fransızların mağduriyetine oluyor.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 36'ıncı gününe girdi.
Bugün, Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısıyla başta Paris olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilere çok sayıda eylemci katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:36
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