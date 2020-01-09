Fransa'da grevlerin 36'ncı gününe protestolar devam ediyor, büyük kentlerde hayat felç oldu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 36'ıncı gününe girdi.



Bugün, Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısıyla başta Paris olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilere çok sayıda eylemci katıldı.