Fransa'da grevlerin tren şirketine 20 günlük maliyeti 600 milyon Euro - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da grevlerin tren şirketine 20 günlük maliyeti 600 milyon Euro - Son Dakika

Fransa'da grevlerin tren şirketine 20 günlük maliyeti 600 milyon Euro

6 saat önce

Fransa'da 1 aydır devam eden emeklilik reformu grevleri nedeniyle ulusal tren yolu şirketi SNCF'in 20 günde 600 milyon Euro kar kaybı yaşadığı açıklandı.

Fransa'da grevlerin tren şirketine 20 günlük maliyeti 600 milyon Euro, System.String[]

Fransa'da 1 aydır devam eden emeklilik reformu grevleri nedeniyle ulusal tren yolu şirketi SNCF'in 20 günde 600 milyon Euro kar kaybı yaşadığı açıklandı.


Fransa'da emeklilik reformuna karşı 1 aydır devam eden grevler en çok ulusal tren yolu şirketi SNCF'i ve kullanıcılarını etkiledi. SNCF şirketi yöneticisi Jean Pierre Farandou tarafından yapılan açıklamada, grevlerin 20 günde 600 milyon Euro kar kaybına sebep olduğu öğrenildi. Bilet iadelerinin yanı sıra yolculara yapılan zarar karşılama tazminatlarının da şirketi zora soktuğunu dile getiren Farandou ayrıca, özel şirketlerin mal taşımada trenlerden vazgeçip kara yolu taşımacılığına yöneldiğini ve bu nedenle de büyük kar kaybı yaşandığını ifade etti. İşçilerin grevden vazgeçmesi için şirket içinde yayınlanan videoda Farandou, grev bilançosunun şirket için çok ağır olacağını belirtti.


Öte yandan geçtiğimiz hafta SNCF tarafından 1.5 milyon tren biletinin iptal ediliği açıklanmıştı. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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