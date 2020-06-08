Fransa'da gündem UEFA'dan gelen mektup: Ligue 1 yeniden başlayabilir

Fransa'da 13 Mart'ta duran 28 Nisan'da da tescil eden ligler 3 Ağustos'tan önce bitirilmek şartıyla yeniden başlayabilir. Ligue 1'de 12 puan farkla lider durumda bulunan Paris St. Germain şampiyon ilan edilirken, 2. Marsilya ve 3. Rennes, Şampiyonlar Ligi biletini almış, Lyon ise 1996 sonra ilk defa Avrupa'nın dışında kalmıştı. Lyon'un yanı sıra küme düşen Amiens ve Toulouse da karara itiraz ederek hukuki mücadele başlatırken UEFA cephesinden gelen son açıklamaların ardından Fransa'da sezonun play offlar ile tamamlanabileceği yorumları yapılmaya başlandı.



Danıştay da itirazlar için kararını bugün ya da yarın açıklayacak



Daha önce iptal için erken değerlendirmesini yapan başkan Alexander Ceferin imzalı mektupta "Öncelikle yerel federasyonların kendi ligleri için karar verme yetkisi olduğunu belirtmek isterim. Ancak UEFA'nın da birkaç hafta önce belirttiği gibi Fransa'daki iptal kararının nispeten erken alındığını söyleyebilirim. Eğer tescil kararı verilen ülkelerde ligler yeniden başlatılmak istenirse, sezonu 2 Ağustos'tan önce bitirmek şartıyla bunu yapabilirler" ifadelerini yer verildi. Bu arada Lyon, Amiens ve Toulouse'un Danıştay'a yaptığı itirazlar için de kararın bugün ya da yarın verilmesi bekleniyor.



