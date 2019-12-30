Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde - Son Dakika Dünya

Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.View on euronews

Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:21 
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