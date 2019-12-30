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Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde
6 saat önce
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:21
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