Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.View on euronews

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