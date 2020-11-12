Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son bir haftada yüzde 16 düştü - Son Dakika

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirterek, günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü söyledi.

Castex, düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede her 30 saniyede bir kişinin hastanede ve her 3 dakikada bir kişinin yoğun bakımda tedaviye alındığı ifade eden Castex, hastanede bulunanların sayısının nisandaki rakamı geçtiğini söyledi.

Castex, yoğun bakımda tedavi görenlerinin yüzde 40'ının 65 yaş altında ve hayatını kaybeden 4 kişiden birinin virüs kaynaklı olduğunu belirtti.

30 Ekim'den bu yana ülke çapında uygulanan tedbirler nedeniyle salgının seyrinde kısmi iyileşme olduğunu vurgulayan Castex, günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü kaydetti.

Castex, şu an uygulanan tedbirlerde değişiklik yapılmayacağını ve en az 15 gün daha geçerli olacağını belirtti.

1 Aralık'tan itibaren şu an kapalı olan mağazaların açılabileceğini ancak restoran ve barların kapalı kalmaya devam edeceğini ifade eden Castex, Noel tatilinde büyük etkinliklerin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Castex, ülkede tedbirler nedeniyle ekonomik faaliyetlerin bu ay yüzde 12 azalacağını aktardı.

Ülkede son haftalarda Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının arttığını ifade eden Castex, son haftada günlük ölü sayısının 400 ila 500 arasında seyrettiğini kaydetti.

İkinci dalga, gelecek hafta pik noktasına ulaşılabilir

Salgında ikinci dalganın gelecek hafta pik noktasına ulaşılabileceğini aktaran Castex, Fransızlardan tedbirleri sıkı şekilde uymalarını istedi.

Castex, Fransızların 1 Aralık'tan sonra da dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ülkede market, eczane ve bankalar gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatıldı.

Bu tedbirlerin 1 Aralık'a kadar uygulanacağı açıklanmıştı.