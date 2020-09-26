Fransa'da günlük vaka sayısı 10 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 14 bin 412 yeni vakanın tespit edilmesiyle 17 Eylül'den bu yana günlük vaka sayısı ortalama 10 binin üzerinde seyrediyor.

Korona virüs salgının Avrupa'da yeniden etkisini arttırmasıyla birçok ülkede vaka sayılarında rekor artışlar yaşanıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 412 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 527 bin 446'ya ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 39 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 700'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 763'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 102 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Fransa'da 17 Eylül'den bu yana günlük vaka sayısı 10 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan Fransa dün açıkladığı vaka sayısı ile İspanya'nın ardından 500 bin vaka sınırını aşan ikinci Avrupa ülkesi oldu. - PARİS