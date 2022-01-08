Fransa'da günlük vaka sayısı 2 gündür 300 binin üzerinde - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 303 bin 669 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 815 bin 121'e yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayıları son 2 gündür 300 binin üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 303 bin 669 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 milyon 815 bin 121'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 142 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 348'e ulaştı.

Ülkede dün 328 bin 214 vaka tespit edilirken, 5 Ocak'ta ise 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

(İHA)