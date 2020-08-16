Fransa'da günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte Covid-19 salgınında 3 bin 15 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 218 bin 536'ya ulaştı.

Korona virüs salgını nedeni ile Avrupa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa'da Covid-19 salgınında vaka sayıları son 2 gündür 3 bin ve üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 15 yine vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 218 bin 536'ya ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 17 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 410'a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Öte yandan Fransa'da dün tespit edilen 3 bin 310 vaka sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu. - PARİS