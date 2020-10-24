Fransa'da günlük vaka sayısı 45 bini aştı - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 45 bin 422 yeni vakanın tespit edilmesi salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Avrupa'da korona virüs salgını her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 45 bin 422 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 86 bin 497'ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 645'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 772'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 713 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, salgının ikinci dalgasına karşı sağlık bütçesini 2,4 milyar Euro'ya yükselttiğini ifade etti. Fransa'da birçok hastanede Covid-19 hastalarının artması nedeni ile hastaları reddetmeye başladığı belirtildi.

Öte yandan Fransa'da dün tespit edilen 42 bin 32 vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyonu aşmıştı. Fransa, toplam vaka sayısında Avrupa'da 2'inci, dünyada ise 6'ıncı ülke konumunda bulunuyor. - PARİS