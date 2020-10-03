Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son Dakika

Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 972 yeni vakanın tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi, System.String[]

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 972 yeni vakanın tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Korona virüs salgınında birçok Avrupa ülkesi ikinci dalgayı yaşıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 972 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 606 bin 625'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 49 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 32 bin 198'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 849'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 87 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Başkent Paris'te artan vakalar nedeniyle Pazartesi gününden itibaren yeni yasakların getirilmesi bekleniyor.

Fransa'da 24 Eylül'de 16 bin 98 vaka kayıtlara geçmişti. - PARİS

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son Dakika

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