Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka

09.10.2020 21:04
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Avrupa'da korona virüs salgını gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 339 yeni vakanın tespit edildiği, 62 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 691 bin 977'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 630'a yükseldi. Bakanlık, 921'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 837 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Fransa'da bugün salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan 2 gündür haber alınamıyor Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Galatasaray'ın ilgilendiği Inter'li Radja Nainggolan koronavirüse yakalandı Galatasaray'ın ilgilendiği Inter'li Radja Nainggolan koronavirüse yakalandı         
20:41
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım         
16:47
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım         
12:12
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 21:25:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei