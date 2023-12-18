Fransa\'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

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Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı Eva Gilles adındaki model oldu. Yarışmanın 103 yıllık tarihinde ilk kez kısa saçlı bir adayın zaferi kazanmasına çok sayıda tepki geldi.

FRANSIZ SİYASETÇİ: KADINLARA DUYULAN SAYGIYI SAÇA GÖRE Mİ ÖLÇÜYORUZ?

Gilles'ın yarışmayı kazanmasının ardından birçok kullanıcı X hesabından tepki göstererek "Sadece saçı kısa ve farklı diye seçildi" eleştirisinde bulundu. Tepkilerin yanı sıra Gilles bir kısmı da güzelliğiyle büyüledi. Modelin tarzını beğenen kullanıcılar "Saçı ayrı kendi ayrı havalı ve güzel" yorumu yaptı. Fransız siyasetçi Sandrinne Rousseau da Gilles'ı savunarak "2023 yılında Fransa'da kadınlara duyulan saygıyı saçlarının uzunluğuna göre mi ölçüyoruz" dedi.