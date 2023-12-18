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Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü - Son Dakika
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Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı Eva Gilles oldu. Kısacık saçlarıyla adından söz ettiren Gilles, ülkeyi ikiye böldü. Bir kısım şampiyonu çok beğenirken bir kısım da güzellik algılarına ters olduğunu söyledi.

18.12.2023 - 11:07,  Güncelleme: 11:51
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Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı Eva Gilles adındaki model oldu. Yarışmanın 103 yıllık tarihinde ilk kez kısa saçlı bir adayın zaferi kazanmasına çok sayıda tepki geldi.

FRANSIZ SİYASETÇİ: KADINLARA DUYULAN SAYGIYI SAÇA GÖRE Mİ ÖLÇÜYORUZ?

Gilles'ın yarışmayı kazanmasının ardından birçok kullanıcı X hesabından tepki göstererek "Sadece saçı kısa ve farklı diye seçildi" eleştirisinde bulundu. Tepkilerin yanı sıra Gilles bir kısmı da güzelliğiyle büyüledi. Modelin tarzını beğenen kullanıcılar "Saçı ayrı kendi ayrı havalı ve güzel" yorumu yaptı. Fransız siyasetçi Sandrinne Rousseau da Gilles'ı savunarak "2023 yılında Fransa'da kadınlara duyulan saygıyı saçlarının uzunluğuna göre mi ölçüyoruz" dedi.

Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
Fransa\'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
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Fransa, Kadın, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kadın Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü - Son Dakika


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11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
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SON DAKİKA: Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü - Son Dakika
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