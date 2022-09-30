Hakkında yakalama kararı olan İmam Hassan Iquioussen, Belçika'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Hakkında yakalama kararı olan İmam Hassan Iquioussen, Belçika'da gözaltına alındı

30.09.2022 20:56
Hakkında yakalama kararı olan İmam Hassan Iquioussen, Belçika'da gözaltına alındı

Fransa'da hakkında yakalama kararı çıkarılan İmam Hassan Iquioussen, Belçika'da gözaltına alındı.

Fransa'da hakkında yakalama kararı çıkarılan İmam Hassan Iquioussen, Belçika'da gözaltına alındı.

Belçika basınına göre, bir aydır ülkede olduğu öne sürülen Iquioussen, Mons bölgesinde yakalandı.

Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne de Iquioussen'in polis tarafından yakalandığını teyit etti.

Fransız makamları, adresinde bulunmadığı ve Belçika'ya gittiğinden şüphelendiği Iquioussen hakkında geri getirilip sınır dışı edilmesi için yakalama kararı çıkarmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 28 Temmuz'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Iquioussen'in yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerine aykırı nefret söylemi sergilediğini ileri sürmüş ve Fransız topraklarından gönderileceğini ifade etmişti.

Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini aktararak tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

Belçika, Fransa, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkında yakalama kararı olan İmam Hassan Iquioussen, Belçika'da gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkında yakalama kararı olan İmam Hassan Iquioussen, Belçika'da gözaltına alındı - Son Dakika
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