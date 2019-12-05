Son Dakika Haberleri: Fransa'da halk 'Macron'a karşı grevde…  (Mulhouse'dan görüntü)
Son Dakika Güncel Fransa'da halk 'Macron'a karşı grevde…  (Mulhouse'dan görüntü) - Son Dakika

Fransa'da halk 'Macron'a karşı grevde…  (Mulhouse'dan görüntü)

6 saat önce

Fransa'da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı.

Fransa'da halk 'Macron'a karşı grevde…  (Mulhouse'dan görüntü), System.String[]

Fransa'da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı.

Paris başta olmak üzere neredeyse tüm şehirlerde yüzbinlerce kişi gösterilere katıldı. Ülkenin kuzeyindeki Mulhouse kentinde de binlerce protestocu sokaklardaydı.

Grev kapsamında hızlı trenlerin yüzde 90'ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellendi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okulların çoğu açılmadı.

Bunun yanında ülke genelinde 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına gelen zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında hükümet politikalarını hedef alan sarı yelekliler eylemleri de devam ederken, Paris Polis Şefi Didier Lallement, başkentte gerçekleşecek olan eylemler ve grevlerde 6 bin polisin görev alacağını duyurdu.

Mulhouse kentinde protesto gösterileri kapsamında çalışanlar greve gidince tramvay ve otobüs seferleri durdu. Eylemciler şehir merkezinden birçok noktadan yürüyüşler başlatarak Borsa Meydanı'nda buluştu.

Eylemciler sloganlar atıp, dans etti. Konuşmalar yapıldı. Ana caddeye giden yollar polis ve göstericiler tarafından kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fransız sendika temsilcisi ile röportaj

Türkler ile röportaj

Eylemden görüntü


Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:50 Kaynak: DHA
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