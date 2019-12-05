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Fransa'da halk 'macron hükümetine karşı' grevde

6 saat önce

Fransa'da halk 'Macron hükümetine karşı' grevdeFransa (DHA) ? Fransa halkı bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grevde.

Fransa'da halk 'Macron hükümetine karşı' grevde

Fransa (DHA) ? Fransa halkı bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grevde.

Fransa'da ülke genelinde yapılacak grev kapsamında, hızlı trenlerin yüzde 90'ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellenirken, ayrıca yüzlerce uçuş iptal edilecek ve okulların çoğunluğu kapalı olacak.

Uçuşlar kapsamında Air France, iç hatlar uçuşlarının yüzde 30'unu ve kısa mesafe dış hatlar uçuşlarının da yüzde 15'inin iptal edildiğini duyurdu. Paris metrosunun ise 16 hattından 11'inini kapalı olacağı, yalnızca iki hattın normal rotasına devam edeceği belirtildi. Demiryolu operatörü SNCF de TGV hızlı trenlerinin yüzde 90'ının erişime kapalı olacağını açıkladı. Ayrıca Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, ülke genelinde okul çalışanlarının yüzde 55'inin greve gitmesini, bunun yüzde 78'inin Paris'te görülmesini beklediğini açıkladı.

Bunun yanında ülke genelinde 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına gelen zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında hükümet politikalarını hedef alan sarı yelekliler eylemleri de devam ederken, Paris Polis Şefi Didier Lallement, başkentte gerçekleşecek olan eylemler ve grevlerde 6 bin polisin görev alacağını duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların ana yollarda lastikler yakarak barikatlar oluşturduğu ve bunun bazı bölgelerde trafiğe yol açtığı, tren istasyonlarının da boş olduğu görüldü.

Fransa'da halk 'macron hükümetine karşı' grevde

Cumhurbaşkanı, Fransa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
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