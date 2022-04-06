Fransa'da hapishanede bıçaklanarak ölen Korsikalı aktivistin ailesi devlete dava açtı - Son Dakika
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Fransa'da hapishanede bıçaklanarak ölen Korsikalı aktivistin ailesi devlete dava açtı

06.04.2022 19:13
Fransa'da hapishanede bıçaklanarak ölen Korsikalı aktivistin ailesi devlete dava açtı

Fransa'da hapishanede uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Korsikalı bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın ailesinin devlete dava açtığı belirtildi.

Fransa'da hapishanede uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Korsikalı bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın ailesinin devlete dava açtığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'nın valisi Claude Erignac'ı 1998'de öldürmekten hapse mahkum edilen ve burada uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden Colonna'nın ailesi cezaevi yönetiminin ihmali olduğu gerekçesiyle Fransız devletini mahkemeye verdi.

Dava Marsilya Adli Mahkemesinde görülecek.

Ailenin avukatı Patrice Spinosi, yaptığı açıklamada, aile bireylerinin Colonna'nın ölümünden cezaevi yönetiminin hukuken sorumlu olduğunu düşündüklerini aktardı.

Devletin, başka bir tutuklu tarafından öldürülen bir mahkumun mirasçılarına tazminat ödemekle yükümlü olduğunu kaydeden Spinosi, Yvan Colonna için 200 bin avro ve ailesinin her bir üyesi için 100 bin avro tazminat talep ettiklerini ifade etti.

Spinosi, "Devletin ihmalkarlığı ile Yvan Colonna'nın ölümü arasındaki bağlantıları değerlendirmekten bağımsız ve tarafsız yargı artık sorumlu" diyerek, mahkemenin kararını yıl sonuna kadar vermesini umduklarını dile getirdi.

Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış ve komaya girmiş, 21 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için gösteriler düzenlenmiş, çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gösterilerde birçok iş yeri ve araç ateşe verilmişti.

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Bağımsızlık, Akdeniz, Saldırı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da hapishanede bıçaklanarak ölen Korsikalı aktivistin ailesi devlete dava açtı - Son Dakika


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