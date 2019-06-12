Son Dakika Haberleri: Fransa'da hapishanede bir mahkum 2 gardiyanı rehin aldı
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Fransa'da hapishanede bir mahkum 2 gardiyanı rehin aldı

1 saat önce

– Fransa'da bulunan Conde-sur-Sarthe hapishanesinde, bir mahküm iki gardiyanı rehin aldı.

Fransa'da hapishanede bir mahkum 2 gardiyanı rehin aldı, System.String[]
Fransa'da bulunan Conde-sur-Sarthe hapishanesinde, bir mahküm iki gardiyanı rehin aldı.

Olay, Fransa'nın Le Mans şehrinin kuzeyinde bulunan Alençon bölgesinde bulunan Conde-sur-Sarthe hapishanesinde meydana geldi. Yerel medya, bir mahkümun, biri kadın olmak üzere 2 gardiyanı rehin aldığını duyurdu.

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken; rehin alınan gardiyanların durumuna dair açıklama yapılmadı.


- Fransa
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
Le Mans, Fransa, Dünya
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