Fransa'da hapishanede bir mahkum 2 gardiyanı rehin aldı

Fransa 'da bulunan Conde-sur-Sarthe hapishanesinde, bir mahküm iki gardiyanı rehin aldı.

Olay, Fransa'nın Le Mans şehrinin kuzeyinde bulunan Alençon bölgesinde bulunan Conde-sur-Sarthe hapishanesinde meydana geldi. Yerel medya, bir mahkümun, biri kadın olmak üzere 2 gardiyanı rehin aldığını duyurdu.

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken; rehin alınan gardiyanların durumuna dair açıklama yapılmadı.

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