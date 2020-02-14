Fransa'da hastane çalışanları, çalışma koşullarını protesto etti - Son Dakika

Fransa'da binlerce hastane çalışanı, çalışma koşullarını ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğini protesto etti.

Paris'teki Necker Hastanesi'nde toplanan eylemciler, Pitie Salpetriere Hastanesi'ne yürüdü.

Çalışma koşullarına tepki gösteren, devlet hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, hastalara yeterli imkanlarda tedavi uygulayamamaktan şikayet ediyor.

Eylemde, hastanelerin fiziki şartlarının tedavi için uygun olmamasına da tepki gösterildi.

Ülkenin en büyük iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) eyleme destek verdi.

Fransa'nın çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı.

Le Parisien gazetesinde birkaç ay önce yayımlanan açık mektupta, 2 bin çocuk doktoru, devlet hastanelerinde yaşanan sorunun derin olduğunu, çocukların yeterli seviyede tedavi göremediğini belirtmişti.

Sağlık çalışanları, hastanelerde imkanların iyileştirilmesi için hükümete acil eylem çağrısında bulunuyor.