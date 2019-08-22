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- Fransa'da Hastanede Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü

1 saat önce

- Fransa'da hastanede çıkan yangında 1 kişi öldüPARİS - Fransa'nın Creteil kentinde dün akşam saatlerinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Fransa'da hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü

PARİS - Fransa'nın Creteil kentinde dün akşam saatlerinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in güney banliyösündeki bulunan Creteil kentindeki Henri Mondor Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadın hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangının binanın üst katlarında çıktığı ve yangın sırasında patlama sesi duyulduğu öğrenildi. En ez 100 itfaiye erinin saatler süren yangın söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
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