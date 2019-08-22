Son Dakika Haberleri: Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı
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Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Fransa'nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Fransa'nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Fransa'nın başkenti Paris'in güney banliyösündeki Creteil kentinde, Henri Mondor Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadının hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Binanın üst katlarında çıkan yangın sırasında patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Yangın, en ez 100 itfaiye erinin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(İHA)

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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