Fransa'da hastanelerin acil servisleri ücretli olacak - Son Dakika

Fransa'da hastanelerin acil servisleri ücretli olacak

Fransa'da yeni sağlık sigorta reformuna göre 2021 yılı itibari ile hastane acil servisi ücretli olacak.

Fransa'da hastanelerin acil servisleri ücretli olacak, System.String[]

Fransa'da yeni sağlık sigorta reformuna göre 2021 yılı itibari ile hastane acil servisi ücretli olacak. Hastanın hastanede yatması gerekmeyen acil ziyaretleri için sabit bir ücret talep edileceği öğrenildi.

Sağlık sektörü imkansızlıkları ile bilinen Fransa'da 2021 yılı itibari ile acil servislerin ücretli olması kararı verildi. Hastanede kalmayı gerektirmeyen acil servis geçişleri, gelecek yıl itibariyle sabit bir miktar ücretlendirilmeye tabi tutulacak. Uygulamaya girecek olacak acil servis ücretlendirilmesi vatandaşlardan tepki topladı.

Hasta işlemine göre bazı durumlarda talep edilen ücretlendirmenin yerini alacağı öğrenilen sabit ücret, artık acile gidip hastaneye yatılı kalmayan tüm hastalar tarafından ödenecek.

"KALP KRİZİ SIRASINDA ACİLE GİTMEYE TEREDDÜT MÜ EDELİM"

Geçtiğimiz yıl oylanan ve 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi beklenen "acil servisin finans reformunun" gündeme gelmesi ile vatandaşlardan büyük tepki geldi. Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar "Kalp krizi sırasında acile gitmeye tereddüt mü edelim?", " biz acile keyiften mi gidiyoruz?", "acile gidip yatırılmazsak kötü vatandaş olarak ceza mı ödeyeceğiz" paylaşımları yapıldı.

İSTİSNAİ DURUMLARA DİKKAT EDİLECEK

Öte yandan, acil ücretlendirilme uygulamasına istisna olarak hamile kadınlar, kronik hastalığı olanlar ve engellilerin bu ücretlendirmeden muaf tutulacağı veya indirimli ücretlendirmeye tabi tutulacakları öğrenildi.

(Özlem Kaplan/İHA)

Fransa'da hastanelerin acil servisleri ücretli olacak

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da hastanelerin acil servisleri ücretli olacak - Son Dakika

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