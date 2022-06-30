Fransa'da havalimanlarında grev krizi - Son Dakika
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Fransa'da havalimanlarında grev krizi

30.06.2022 16:50
Fransa'da havalimanlarında grev krizi

Fransa'da havayolu şirketlerinde çalışan yer hizmetleri personelinin 2 günlük grev kararı almasıyla havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu, bazı seferler ise iptal edildi.

Fransa'da havayolu şirketlerinde çalışan yer hizmetleri personelinin 2 günlük grev kararı almasıyla havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu, bazı seferler ise iptal edildi.

Fransa'da havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinde çalışan personel, 30 Haziran-1 Temmuz arasında grev kararı aldı. Bunun üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayollarından uçuşların yüzde 17 oranında azaltmasını istedi. Grev, Paris'teki Charles de Gaulle ve Roissy havaalanları, bazı uçuşları iptal ettirdi. Charles de Gaulle Havalimanı kalkışlı ve varışlı uçuşların yüzde 10'u iptal olurken, 4 pistten 2'si yerel saatle 07.00-14.00 arasında kapalı kaldı. Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air France'ın 62 uçuşunu iptal ettiği öğrenildi.

Havalimanlarında kaos

Yer hizmetleri personelinin greve çıkmasıyla havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Yolcular, uçuş işlemleri için saatlerce sırada beklemek zorunda kaldı. Grev nedeniyle uçuşlarda aksama olabileceği yönünde uyarı yapıldı.

Paris merkezli uluslararası bir havalimanı operatörü Aeroports de Paris ile işçi temsilcileri arasındaki görüşmeler sürüyor, ancak şimdiye kadar bir anlaşmaya varılamadı. İşçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve enflasyona karşı zam talep ediyor. Genel İş Sendikası (CGT) üyeleri, taleplerinin karşılanmadığı sürece greve devam edeceklerini belirtiyor. - PARİS

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Kaynak: İHA

Charles de Gaulle, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da havalimanlarında grev krizi - Son Dakika

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