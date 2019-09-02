Fransa'da havuza haşama ile giren Müslüman kadınlara polis müdahalesi
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Fransa’nın başkenti Paris’te bir grup feminist ve Müslüman kadın eylemcinin haşama ile havuza girmesine polis müdahale etti ve havuz ziyaretçilere kapatıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup feminist ve Müslüman kadın eylemcinin haşama ile havuza girmesine polis müdahale etti ve havuz ziyaretçilere kapatıldı.
Pazar günü aralarında beş haşama giyen kadının bulunduğu 15 kişilik bir grup, haşamaları yasaklayan havuz kurallarını protesto etmek amacıyla Paris'in 11'nci bölgesinde bulunan bir havuzda eylem düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:08
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