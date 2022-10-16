Fransa'da hayat pahalılığı protestosu - Son Dakika
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Fransa'da hayat pahalılığı protestosu

16.10.2022 20:26

- Fransa'da hayat pahalılığı protestosu Fransa'da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü.

- Fransa'da hayat pahalılığı protestosu

PARİS - Fransa'da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte halk, hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü. Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Melenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya, Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Annie Ernaux da destek verdi. Göstericiler, hayat pahalılığı nedeniyle maaşların artmasını, iklim değişikliğiyle daha etkili bir mücadele ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dile getirdiği tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesini talep etti.

Fransa Kamu Hesaplarından Sorumlu Devlet Bakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, sol koalisyonun mevcut grevlerden yararlanmaya çalıştığını belirterek, "Bugünkü yürüyüş, ülkeyi bloke etmek isteyen destekçilerin yürüyüşü" dedi.

YORUMLAR
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Fransa'da, başkent Paris karıştı! Binlerce insan hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü Fransa'da, başkent Paris karıştı! Binlerce insan hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü Organizatörler, Paris'teki gösteriye 140 bin kişinin katıldığını belirtti Organizatörler, Paris'teki gösteriye 140 bin kişinin katıldığını belirtti
Kaynak: İHA

Fransa, Paris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da hayat pahalılığı protestosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da hayat pahalılığı protestosu - Son Dakika
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