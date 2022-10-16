Fransa'da, başkent Paris karıştı! Binlerce insan hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, ülkedeki hayat pahalılığını ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki duyarsızlığı protesto etmek için sokaklara çıktı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya, Yeşiller ve sol kesimleri temsil eden Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) de destek verdi.

FARKLI KENTLERDEN GÖSTERİYE GELENLER OLDU

Yerel saat ile 14.00'te Millet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan göstericilerin, Bastille Meydanı istikametinde ilerledi.Gösteriye Lille, Marsilya, Rouen gibi farklı kentlerden gelenler de katıldı.

MAAŞLARIN ARTMASINI İSTEDİLER

Göstericiler, maaşların artması, iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif bir politika izlenmesinin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlıca vaatlerinden tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesini talep ediyor.

"ÜLKEYİ BLOKE ETMEK İSTEYENLERİN YÜRÜYÜŞÜ"

Fransa Kamu Hesaplarından Sorumlu Devlet Bakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, sol koalisyonun mevcut grevlerden yararlanmaya çalıştığını belirterek, "Bugünkü yürüyüş, ülkeyi bloke etmek isteyen destekçilerin yürüyüşü" dedi.