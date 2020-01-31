Fransa'da 'hayvan pornosu'nun cezalandırılması gündemde: Her ay 1,5 milyondan fazla film izleniyor

Fransa'da hayvan pornosu yayınlayan sitelerin giderek artmasıyla, hayvanlara yönelik cinsel istismar suçuyla mücadele yasasının katılaştırılması gündemde.



İktidar partisi İlerleyen Cumhuriyet milletvekili Dimitri Houbron toplumda "tabu olan ama bir o kadar da ciddi" olan bu soruna karşı daha sert yasal düzenlemelerin gerektiğine dikkat çekiyor.