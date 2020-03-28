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Fransa'da her 4 kişiden 1'i yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine inanıyor
11 dakika önce
Fransa'da yürütülen bir araştırmaya göre ülkedeki her dört kişiden biri, Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğunu düşünüyor
Fransa'da yürütülen bir araştırmaya göre ülkedeki her dört kişiden biri, Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğunu düşünüyor.
Ifop araştırma merkezi tarafından yapılan araştırmada, Fransızlara koronavirüsün nasıl oluştuğunu düşündükleri soruldu. Cevap verenlerden yüzde 17'si bu virüsün bilinçli bir şekilde üretildiğini, yüzde 9'u ise istemsiz bir şekilde laboratuvarda üretildiğini söyledi. Böylelikle toplamda yüzde 26'lık bir kesim, hastalığın insanlar tarafından üretildiğine inanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:44
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