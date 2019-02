Fransa'da Her Yıl 41 Bin Kişi Alkolden Ölüyor

Fransa'da her yıl 41 bin kişinin alkolden hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'da her yıl 41 bin kişinin alkolden hayatını kaybettiği bildirildi.



Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Halk Sağlığının yayımladığı raporda, alkol tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirildi.



2015-2017 yıllarında yapılan araştırmaya dayandırılan raporda, her yıl 30 bini erkek ve 11 bini kadın olmak üzere toplam 41 bin kişinin alkol tüketimine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşımını yitirdiği belirtildi.



Söz konusu 41 bin kişiden 16 bininin alkol tüketimine bağlı gelişen kanser türlerinden öldüğü kaydedildi.



Raporda alkolün erkeklerin yüzde 11'i ve kadınların yüzde 4'ü için ölüm sebebi olduğu ifade edildi.



65-75 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 26'sının her gün alkol tükettiği ve 18-24 yaşlarındakilerin yüzde 19,4'ünün sıklıkla sarhoş olduğu belirtildi.



Aralarında alkol ve bağımlılıkla mücadele derneklerinin yöneticilerinin de bulunduğu doktorlar, birkaç ay önce Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'e açık mektup yazarak alkollü içeceklere daha fazla vergi konulması çağrısı yapmıştı.



Mektupta, alkolün halk sağlığına zararlarıyla mücadelede yeterince çalışılmadığı kaydedilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı

Eski Eşi ile Kızını Öldüren, Oğlunu da Ağır Yaralayan Cani Babadan Kan Donduran Sözler: Katliam Yaptım

Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!

Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!