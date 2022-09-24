Belçika, Fransa'nın yakalama kararı çıkardığı imam için işlem yapmadı - Son Dakika
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Belçika, Fransa'nın yakalama kararı çıkardığı imam için işlem yapmadı

24.09.2022 12:18
Belçika, Fransa'nın yakalama kararı çıkardığı imam için işlem yapmadı

Fransa'da, herhangi bir suçtan sabıkası olmadığı halde ülkedeki laiklik değerlerine aykırı vaazlar verdiği iddiasıyla sınır dışı edilmesi kararlaştırılan İmam Hassan Iquioussen hakkında Belçika'da olduğu şüphesiyle çıkarılan yakalama kararının, Brüksel makamlarınca onaylanmadığı belirtildi.

Fransa'da, herhangi bir suçtan sabıkası olmadığı halde ülkedeki laiklik değerlerine aykırı vaazlar verdiği iddiasıyla sınır dışı edilmesi kararlaştırılan İmam Hassan Iquioussen hakkında Belçika'da olduğu şüphesiyle çıkarılan yakalama kararının, Brüksel makamlarınca onaylanmadığı belirtildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Brüksel ve Paris arasındaki "durgun iş birliği", iki ülke arasındaki resmi prosedürlere da yansıdı.

Fransız makamları, adresinde bulunmadığı ve Belçika'ya gittiğinden şüphelendiği Iquioussen hakkında geri getirilip, sınır dışı edilmesi için yakalama kararı çıkarmıştı.

Fransa'nın imama yönelik suçlamalarının, Belçika'da hükmü yok

Fransız yargısının Belçika makamlarına gönderdiği yakalama kararı henüz işleme alınmazken imamın nerede olduğuna dair henüz bir ize rastlanılmış değil.

Fransız İçişleri Bakanlığı imamın Belçika'ya gittiğinden emin olsa da Brüksel bu konuda henüz bir bilgi paylaşmadı.

Diğer yandan Fransız makamlarının Iquioussen'e yönelik suçlamalarının, Belçika yasalarına göre geçerliliği bulunmuyor.

Ülkeyi terk ettiği halde yakalanıp sınır dışı edilmek istenen İmam: Hassan Iquioussen

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 28 Temmuz'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmam Hassan Iquioussen'in yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerine aykırı nefret söylemi sergilediğini ileri sürmüş ve Fransız topraklarından gönderileceğini ifade etmişti.

Iquioussen'in avukatı aracılığıyla başvurduğu Paris İdari Mahkemesi, Bakan Darmanin'in imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararını "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya almıştı.

Darmanin'in yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuru yapmıştı.

Danıştay 30 Ağustos'ta mahkemenin kararını bozarak Iquioussen'in sınır dışı edilmesine yeşil ışık yakmıştı.

Kararın ardından Fransız polisi Darmanin'in talimatıyla ivedilikle imamın evine baskın yapsa da Iquioussen'in karardan önce ülkeyi terk ettiği ortaya çıkmıştı.

Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.

İnsan hakları savunucuları, sabıkası olmayan ve cezası bulunmayan imamın sınır dışı kararına tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

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