Fransa'da hidroelektrik santrali çalışanlarından iş bırakma eylemi - Son Dakika

Fransa'da Genel İş Konfederasyonuna (CGT) bağlı işçiler, emeklilik reformunu protesto etmek için ülkenin en büyük hidroelektrik santralinde iş bırakma eylemi yaptı.

Fransız basınındaki haberlerde, ülkenin güneyinde bulunan hidroelektrik santraldeki CGT üyelerinin emeklilik reformuna tepki amacıyla yaptığı eylemin gelecek günlerde de devam edebileceği belirtildi.

Öte yandan CGT, Rouen kentinin şehir merkezinde yolları kapattı. Olaya müdahale eden polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

CGT, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminden emeklilik reformunu geri çekmesini istiyor.

Son 34 yılın en uzun grevi

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 49 gündür devam ediyor. Paris'te grevler nedeniyle ciddi aksamaların yaşandığı metro seferleri pazartesi günü büyük ölçüde normale dönmüştü.

Grevler nedeniyle Paris ve büyük kentlerde günlük hayat felç olmuştu. Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu.

Geçen hafta grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketinin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenlenen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı.

Philippe, geçen ay yaptığı açıklamada ise "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterileri düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.