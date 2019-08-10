Fransa'da horozun kafasını dişleriyle koparan adam hakkında dava açılıyor
1 saat önce
Fransa'da bir horozun kafasını dişleriyle kopardığı anları sosyal medyaya yükleyen kişi hakkında dava açılıyor
Fransa
'da bir horozun kafasını dişleriyle kopardığı anları sosyal medyaya yükleyen kişi hakkında dava açılıyor.
Görüntülerden Pirene-Atlantik bölgesinde squash'in geleneksel versiyonu olan pelote Basque sporunda şampiyonluğu olan biri olduğu tespit edilen şahıs 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:51
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