Son Dakika Haberleri: Fransa'da horozun kafasını dişleriyle koparan adam hakkında dava açılıyor
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Fransa'da horozun kafasını dişleriyle koparan adam hakkında dava açılıyor

1 saat önce

Fransa'da bir horozun kafasını dişleriyle kopardığı anları sosyal medyaya yükleyen kişi hakkında dava açılıyor

Fransa'da horozun kafasını dişleriyle koparan adam hakkında dava açılıyor, System.String[]
Fransa'da bir horozun kafasını dişleriyle kopardığı anları sosyal medyaya yükleyen kişi hakkında dava açılıyor.

Görüntülerden Pirene-Atlantik bölgesinde squash'in geleneksel versiyonu olan pelote Basque sporunda şampiyonluğu olan biri olduğu tespit edilen şahıs 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.
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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:51 
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