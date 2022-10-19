Fransa'da hükümet 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullandı - Son Dakika
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Fransa'da hükümet 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullandı

19.10.2022 21:02
Fransa'da hükümet 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçesinin ilk kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49 maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçesinin ilk kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49 maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.

Fransız basınındaki habere göre, Borne, 2023 bütçesine ilişkin yasa tasarısının ilk kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.

Hükümetin bu adımına karşı, solcu ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakının milletvekilleri, hükümete karşı gensoru önergesi verdi.

Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekilleri de aynı gerekçeyle hükümete karşı Nupes'ten ayrı gensoru önergesi vereceklerini duyurdu.

Boyun Eğmeyen Fransanın (LFI) Grup Başkanı Milletvekili Mathilde Panot, iktidarın Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanmasına atıfta bulanarak "Makronizm, otoriterliğe dönüşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Mecliste günlerdir süren 2023 bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri ve hükümet arasında gergin tartışmalar basına yansımıştı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde 90 defa Anayasa'nın bu maddesi uygulamaya konuldu.

Kaynak: AA
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