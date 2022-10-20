Fransa'da hükümet bir yasa tasarısının daha oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Sosyal Güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının üçüncü kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49 maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.

Fransız basınındaki habere göre, Borne, Sosyal Güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının üçüncü kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.

Hükümetin bu adımı solcu ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) milletvekillerinin tepkisini çekti. Nupes milletvekillerinin hükümetin bu adımına karşı yeni bir gensoru önergesi sunacağı aktarıldı.

2 günde ikinci kez kullanılan madde

Borne, dün de 2023 bütçesinin ilk kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49 maddesinin 3. fıkrasını uygulamıştı.

Hükümetin bu adımına karşı, Nupes ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ayrı ayrı gensoru önergeleri vermişti.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.