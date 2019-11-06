Son Dakika Haberleri: Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştiriyor
Son Dakika Dünya Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştiriyor

Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştiriyor

6 saat önce

Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştireceğini açıkladı. Başbakan Edouard Philippe, ülkeye çalışmak için gelecek göçmenlere mesleklerine göre kota uygulanacağını teyit etti.

Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştiriyor, System.String[]

Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştireceğini açıkladı.


Başbakan Edouard Philippe, ülkeye çalışmak için gelecek göçmenlere mesleklerine göre kota uygulanacağını teyit etti.

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Hükümet, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:13 
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