Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştiriyor
6 saat önce
Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştireceğini açıkladı.
Başbakan Edouard Philippe, ülkeye çalışmak için gelecek göçmenlere mesleklerine göre kota uygulanacağını teyit etti.
Fransa'da hükümet, göç ve mültecilerle ilgili koşulları sertleştireceğini açıkladı.
Başbakan Edouard Philippe, ülkeye çalışmak için gelecek göçmenlere mesleklerine göre kota uygulanacağını teyit etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:13
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