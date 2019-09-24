Fransa'da hükümet karşıtı gösteri
1 saat önce
Fransız sendikaları, hükümetin getirdiği emeklilik sistemini protesto etmek için sokaklara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:13 Kaynak: AA
Fransız sendikaları, hükümetin getirdiği emeklilik sistemini protesto etmek için sokaklara çıktı.
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