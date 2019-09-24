Son Dakika Haberleri: Fransa'da hükümet karşıtı gösteri
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Fransa'da hükümet karşıtı gösteri

1 saat önce

Fransız sendikaları, hükümetin getirdiği emeklilik sistemini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Fransız sendikaları, hükümetin getirdiği emeklilik sistemini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Fransa'da hükümet karşıtı gösteri

Hükümet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:13 Kaynak: AA
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