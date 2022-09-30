Macron'un milletvekillerinin elektrik tasarrufu önerileri, ülkede polemik konusu oldu - Son Dakika
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Macron'un milletvekillerinin elektrik tasarrufu önerileri, ülkede polemik konusu oldu

30.09.2022 13:12
Macron'un milletvekillerinin elektrik tasarrufu önerileri, ülkede polemik konusu oldu

Fransa'da hükümet üyeleri bazı iktidar milletvekillerinin, Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik tasarruf önerileri, ülkedeki siyasiler arasında polemik konusu oldu.

Fransa'da hükümet üyeleri bazı iktidar milletvekillerinin, Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik tasarruf önerileri, ülkedeki siyasiler arasında polemik konusu oldu.

Halka, tasarruf konusunda örnek olmak için Başbakan Elisabeth Borne'un mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in mesai saatlerinde boğazlı kazak giymesi ve bunu tavsiye etmesi üzerine çıkan polemiklerden sonra bir öneri de iktidar partisi milletvekili Gilles Le Gendre'dan geldi. Le Gendre'ın, çamaşırlarını kurutma makinesine atmak yerine asarak kuruttuğunu söylemesi ve bunu önermesi, dalga konusu oldu.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard, Twitter'dan Le Gendre'ın sözlerine atıfta bulunarak "Ülke için bir çaba daha. Kafa yorularak yapılmış bir plan: Çamaşır kurutma askılığı ve boğazlı kazak." paylaşımında bulundu.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ian Brossat da Gendre'ı, "Bu zamanda kahramanlık yok diyen kim?" ifadeleriyle tiye aldı.

Sol parti, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili François Piquemal da polemiklere, "Mont ve boğazlı kazaktan sonra çamaşır kurutma askılığını keşfettiler." şeklindeki eleştirisiyle katıldı.

Aşırı sağ parti Ulusal Birlik (RN) milletvekili Gregoire de Fournas ise açıklamalarını "gülünç" olarak nitelediği Gendre'a "Sonraki adım ne? Hiç yıkanmamak mı? Yemeği pişirmeden yemek mi?" cevabını verdi.

Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

Enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hükümet, halka günlük alışkanlıklarını değiştirmesi önerisinde bulunurken bir yandan konut sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması gibi ciddi önlemler almaya hazırlanıyor.

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Kaynak: AA

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