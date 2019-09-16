Son Dakika Haberleri: Fransa'da hükümetin emeklilik reformu protesto edildi
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Fransa'da hükümetin emeklilik reformu protesto edildi

23 dakika önce

Fransa'da hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişiklikler ülkenin çeşitli kentlerinde protesto edildi.

Fransa'da hükümetin emeklilik reformu protesto edildi, System.String[]

Fransa'da hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişiklikler ülkenin çeşitli kentlerinde protesto edildi.

Ülkenin Paris, Toulouse, Bordeaux ve Lille gibi kentlerinde, avukatlar, vergi dairesi ve maliye çalışanları, pilotlar, hostesler, hemşireler ve doktorlar, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi beklenen reforma tepki gösterdi.

Avukatların bugün yapılması planlanan duruşmalara katılmadığı ve herhangi bir işlem yapmadıkları belirtildi.

Cuma günü de Paris ve çevresindeki toplu taşıma ağı kuruluşu RATP'nin çalışanları greve gitmişti. Başkentte grev nedeniyle toplu ulaşım felç olmuştu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçen hafta yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar ülke genelinde emeklilik yasası değişikliğine ilişkin müzakere toplantılarının düzenleneceğini belirtmişti. Philippe, emeklilik yasası değişikliğini gelecek yıl mecliste oylamayı planladıklarını söylemişti.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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