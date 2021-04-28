Fransa'da "iç savaş" uyarısı yapılan e-bildiriyi yayımlayan emekli generallere yaptırım uygulanabilir - Son Dakika

Fransa'da "iç savaş" uyarısı yapılan e-bildiriyi yayımlayan emekli generallere yaptırım uygulanabilir

28.04.2021 16:27
Fransa'da

Fransa'da aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yaptığı e-bildiri tartışılmaya devam ediyor.

Fransa'da aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yaptığı e-bildiri tartışılmaya devam ediyor.

Generallerin, Fransa ordusundaki özel statüsü nedeniyle askeri yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Hükümeti vatanseverliği savunmaya çağıran ve 21 Nisan'da yayımlanan bildirinin, 21 Nisan 1961'de Cezayir'de emekli generaller tarafından Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'e karşı düzenlenen başarısız darbe girişimiyle aynı tarihe denk gelmesi dikkati çekiyor.

Ayrıca ilk yayımlandığında emekli ve muvazzaf yaklaşık 1000 askerin imzaladığı e-bildiriye imza atanların sayısı bugün 8 bini 396'yı buldu.

Fransız basınında, söz konusu bildiriyi imzalayan askerlerin herhangi bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorgulanırken general rütbesindeki askerlerin özel emeklilik durumları öne çıkıyor.

Emekli generallerin orduyla organik bağı bulunuyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fransa ordusunda general rütbesindeki askerlerin statüleri 1S ve 2S olarak ikiye ayrılıyor.

1S'ye (birinci bölüm) görevdeki ve geçici görevdeki generaller dahilken, aktif görevi bırakan generaller 2S (ikinci bölüm) içinde yer alıyor.

Bu statüye dahil olan emekli generallerin Savunma Bakanlığının emrinde olduğu ayrıca ihtiyatlık ödeneği aldıkları ve askerlere has ayrıcalıklardan yararlandıkları belirtiliyor.

Orduyla organik bağlarını devam ettirmeleri karşılığında emekli generallerden, tüm askerleri bağlayan yükümlülüklere uyması bekleniyor. Bu, askerlerin görevlerini ifa ederken dini veya siyasi konularda fikir beyan etmesini yasaklayan "ihtiyat yükümlülüğü"nü de kapsıyor.

Yaptırım örneği bulunuyor

Dolayısıyla emekli generallerin bu şekilde bir metne imza atması yaptırımla karşı karşıya kalabileceklerinin sinyalini veriyor.

Örneğin metne imza atanlar arasında 1999'da emekli olduktan sonra 2016'da bir protestoya katıldığı için yaptırım uygulanan bir general bulunuyor.

İslam ve mülteci karşıtı gösteriye katılan General Christian Piquemal'in, çıkarıldığı Islah Mahkemesi'nde "ihtiyat ve sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle" ordu ile ilişiği kesildi.

Askeri kimlik kartı alınan ve üniforma giymesi yasaklanan Piquemal'in rütbesi ise geri alınmadı.

Ayrıca metni imzalayanlar arasında yer alan muvazzaf subay ve askerler yaptırım ve cezayla karşı karşıya kalabilir.

Savunma Bakanı Florence Parly, e-bildiriye imza atanlar arasında görevli asker varsa yaptırım uygulanacağı açıklamasını yapmıştı.

İçişleri Bakanı Darmanin'den "emekli generallere acıyorum" açıklaması

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, e-bildiriye önem vermediğini, demokratik ya da cumhuriyetçi olarak görmediği bildiriyi hazırlayan generallere "acıdığını" belirtti.

Fransa ordusunu siyasallaştırmak isteyenlerin demokratik niyet taşımadığını söyleyen Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen'in bildiriye desteğine de tepki gösterdi.

Darmanin, Le Pen'in babası gibi "postalların sesini sevdiğini" ve bunun endişe verici olduğunu kaydederek "Umarım askeri darbe hayali kurmuyordur." ifadelerini kullandı.

Askerlerden, Macron'a "ülkede büyüyen kaosu engellemezsen iç savaş çıkar" uyarısı

Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, e-bildiriye imza atan askerleri saflarına davet etmişti.

Fransa'da muhalefetin sol kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon, ordunun lideri olan Cumhurbaşkanı'nın, Valeurs Actuelles'teki yazı ve Marine Le Pen'in buna cevabı karşısında sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirmişti.

Sosyalist Partinin 2017'deki cumhurbaşkanı adayı ve Generation.S partisinin lideri Benoit Hamon da Twitter'dan, 1961'deki Algiers darbe girişiminden 60 yıl sonra 20 generalin Cumhuriyet'i açıkça askeri darbeyle tehdit ettiğini yazmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 'iç savaş' uyarısı yapılan e-bildiriyi yayımlayan emekli generallere yaptırım uygulanabilir - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da "iç savaş" uyarısı yapılan e-bildiriyi yayımlayan emekli generallere yaptırım uygulanabilir - Son Dakika
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